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16.11.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Swiss Re Aktie News: Swiss Re zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 153,70 CHF.

Swiss Re
153.51 CHF 0.20%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Swiss Re-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 153,70 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'185 Punkten notiert. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,70 CHF an. Bei 153,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25'700 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 160,45 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 4,39 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2026 auf bis zu 114,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,80 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,88 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Re 6,30 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10.22 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swiss Re 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Am 18.02.2028 wird Swiss Re schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Swiss Re-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Short 10209.999 18.12.2026 146216188
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.349 11.35 160676855
Long 12.1608 5.81 161595668
Long 17.6122 3.14 162067372
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0938 10.92 149457283
Short 11.3501 5.70 162170635
Short 20.4302 1.79 162170634
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -29.38 141404456
Long 8 -20.76 142861616
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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