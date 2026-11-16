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16.11.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Swiss Re. Das Papier von Swiss Re legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 153,40 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 153,40 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'231 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swiss Re-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 153,95 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 153,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Re-Aktien beläuft sich auf 288'435 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (160,45 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2026 Kursverluste bis auf 114,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,88 USD. Im Vorjahr erhielten Swiss Re-Aktionäre 6,30 CHF je Wertpapier. Am 23.02.2017 legte Swiss Re die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Re am 26.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Swiss Re-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.02.2028.
In der Swiss Re-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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