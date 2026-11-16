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16.11.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 153,25 CHF zu.

Swiss Re
153.61 CHF 0.26%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 153,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'196 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swiss Re-Aktie bisher bei 153,95 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 153,50 CHF. Bisher wurden heute 149'676 Swiss Re-Aktien gehandelt.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 160,45 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Am 02.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,88 USD belaufen. Am 23.02.2017 hat Swiss Re die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Swiss Re im vergangenen Quartal 10.22 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Re wird am 26.02.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.

Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,71 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 21.2884 2.13 162919002
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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