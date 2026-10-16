Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Vormittag südwärts

Die Swiss Re-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 149,25 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'325 Punkten steht. Die Swiss Re-Aktie gab in der Spitze bis auf 148,75 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 149,30 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 52'279 Swiss Re-Aktien.

Am 13.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 2,96 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 23,58 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Re-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,62 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swiss Re am 23.02.2017. In Sachen EPS wurden 1,57 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Am 04.11.2027 wird Swiss Re schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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