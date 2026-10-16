Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Nachmittag an Boden

Das Papier von Swiss Re legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 150,15 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'375 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 150,50 CHF erreichte die Swiss Re-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 149,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 332'555 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 2,43 Prozent Plus fehlen der Swiss Re-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,05 CHF am 02.06.2026. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 31,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Swiss Re-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,62 USD ausgeschüttet werden. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,57 CHF. Im letzten Jahr hatte Swiss Re einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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