Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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16.10.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Anleger greifen bei Swiss Re am Mittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Swiss Re. Zuletzt sprang die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 150,20 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 150,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'359 Punkten notiert. Bei 150,50 CHF markierte die Swiss Re-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 149,30 CHF. Von der Swiss Re-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 181'889 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,80 CHF) erklomm das Papier am 13.11.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,40 Prozent hinzugewinnen. Am 02.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 24,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,62 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.22 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 16,64 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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