Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Mit einem Kurs von 139,90 CHF zeigte sich die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'821 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Swiss Re-Aktie sogar auf 140,00 CHF. Im Tief verlor die Swiss Re-Aktie bis auf 139,10 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 139,45 CHF. Bisher wurden via SIX SX 13'171 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 9,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2026 (114,05 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,71 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,43 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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