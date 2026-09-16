Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 138,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'833 Punkten notiert. Die Swiss Re-Aktie gab in der Spitze bis auf 138,55 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 139,45 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 207'665 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,85 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 10,88 Prozent Plus fehlen der Swiss Re-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,05 CHF am 02.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,80 Prozent.

Swiss Re-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,71 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Swiss Re am 23.02.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 10.22 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Swiss Re wird am 05.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

In der Swiss Re-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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