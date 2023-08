Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag mit Abschlägen

Die Swiss Re-Aktie musste um 04:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 84,66 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 10'995 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bisher bei 84,56 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 178'602 Swiss Re-Aktien.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 99,68 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,74 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 68,16 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 24,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Swiss Re veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11'107,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10'620,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Re-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,42 USD fest.

Redaktion finanzen.ch