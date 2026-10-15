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15.10.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagvormittag höher

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagvormittag höher

Die Aktie von Swiss Re gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 149,40 CHF zu.

Swiss Re
149.44 CHF 2.25%
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Um 09:28 Uhr stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 149,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'230 Punkten notiert. In der Spitze legte die Swiss Re-Aktie bis auf 149,70 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 148,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 182'113 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,95 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,05 CHF am 02.06.2026. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 31,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,62 USD. Im Vorjahr hatte Swiss Re 6,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.02.2017 hat Swiss Re die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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