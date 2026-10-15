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15.10.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagnachmittag höher

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagnachmittag höher

Die Aktie von Swiss Re gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 149,85 CHF.

Swiss Re
149.96 CHF 2.61%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 149,85 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'296 Punkten tendiert. Der Kurs der Swiss Re-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 150,35 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 148,00 CHF. Zuletzt wechselten 706'959 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,80 CHF) erklomm das Papier am 13.11.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 2,57 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2026 auf bis zu 114,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,89 Prozent.

Swiss Re-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,62 USD aus. Swiss Re gewährte am 23.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.22 Mrd. CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Swiss Re die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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