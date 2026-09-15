Swiss Re Aktie News: Swiss Re büsst am Dienstagvormittag ein

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 138,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'775 Punkten liegt. Der Kurs der Swiss Re-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 137,30 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 137,75 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 12'722 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Kursplus von 11,32 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Verlust von 17,47 Prozent wieder erreichen.

Nach 6,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,71 USD je Swiss Re-Aktie. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,57 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swiss Re noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Re-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,43 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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