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15.09.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re zeigt sich am Nachmittag fester

Swiss Re Aktie News: Swiss Re zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Swiss Re. Zuletzt konnte die Aktie von Swiss Re zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 140,15 CHF.

Swiss Re
139.55 CHF 0.93%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 140,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'796 Punkten notiert. Die Swiss Re-Aktie legte bis auf 140,75 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 137,75 CHF. Bisher wurden via SIX SX 238'865 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,85 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,78 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2026 Kursverluste bis auf 114,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Swiss Re-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,71 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swiss Re am 23.02.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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