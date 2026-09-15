Swiss Re Aktie News: Swiss Re schiebt sich am Dienstagmittag vor

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Swiss Re zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 139,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'775 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Swiss Re-Aktie bis auf 139,40 CHF. Bei 137,75 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 75'781 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 153,85 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 10,52 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,71 USD belaufen. Swiss Re gewährte am 23.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,57 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Swiss Re in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF im Vergleich zu 10.22 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Swiss Re-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,43 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie

SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swiss Re von vor einem Jahr angefallen

Swiss Re-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight

Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt