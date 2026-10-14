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14.10.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochmittag im Minus

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 145,95 CHF nach.

Swiss Re
149.35 CHF 2.19%
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Um 12:28 Uhr fiel die Swiss Re-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 145,95 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'067 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Swiss Re-Aktie bis auf 143,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 144,95 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 211'693 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 153,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Re-Aktie 5,38 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,05 CHF. Dieser Wert wurde am 02.06.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Re-Aktie 21,86 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,62 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Re 6,30 CHF aus. Am 23.02.2017 lud Swiss Re zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.22 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.22 Mrd. CHF.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Re-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,63 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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