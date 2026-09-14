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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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14.09.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re präsentiert sich am Montagvormittag fester

Swiss Re Aktie News: Swiss Re präsentiert sich am Montagvormittag fester

Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Swiss Re konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 138,95 CHF.

Swiss Re
139.10 CHF 1.87%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 138,95 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'881 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Swiss Re-Aktie bei 139,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 137,30 CHF. Der Tagesumsatz der Swiss Re-Aktie belief sich zuletzt auf 38'604 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 153,85 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 21,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,71 USD. Im Vorjahr hatte Swiss Re 6,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Swiss Re in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF im Vergleich zu 10.22 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Swiss Re die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Re-Gewinn in Höhe von 16,43 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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