Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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14.09.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Swiss Re. Zuletzt stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 138,45 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 138,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'904 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 139,45 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 137,30 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 256'498 Swiss Re-Aktien.
Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 153,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 10,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 21,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Swiss Re-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,71 USD. Am 23.02.2017 äusserte sich Swiss Re zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Swiss Re mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.
Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,43 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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