Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’879 0.8%  SPI 19’539 0.4%  Dow 52’531 -0.1%  DAX 25’441 -0.5%  Euro 0.9435 -0.4%  EStoxx50 6’260 -1.0%  Gold 4’298 -1.2%  Bitcoin 64’110 2.2%  Dollar 0.8168 0.0%  Öl 107.1 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
DEUTZ-Aktie bricht ein: Neue Aktien sollen frisches Geld bringen
Sandoz-Aktie: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert
Tesla-Aktie im Fokus: E-Lastwagen ab 2027 in Europa
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Suche...

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.09.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Nachmittag nordwärts

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Swiss Re. Zuletzt stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 138,45 CHF.

Swiss Re
138.27 CHF 1.27%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 138,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'904 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 139,45 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 137,30 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 256'498 Swiss Re-Aktien.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 153,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 10,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 21,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Re-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,71 USD. Am 23.02.2017 äusserte sich Swiss Re zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Swiss Re mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.

Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,43 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie

Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt

Munich Re-Aktie gibt nach: Schäden durch Hagel und Hitze nehmen zu

Hannover Rück-Aktie im Minus: Rückversicherer stellt sich auf weiteren Preisrückgang ein

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2808 16.06.2028 157231315
Long 11.7046 18.12.2026 129430588
Long 308.4445 16.10.2026 158828399
Typ Hebel Verfall Valor
Short 925.3334 16.10.2026 158828318
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1715 11.37 157975967
Long 11.5724 5.84 159232234
Long 15.177 3.76 157689178
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4607 10.11 143762800
Short 10.0557 6.71 141613031
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.07 141405082
Long 8 -12.50 142861616
Long 12 -9.56 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:44 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
04.09.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
17.08.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Fed vor Zinsschock: Öl über 100 Dollar – DAX und Nasdaq brechen ein!
09:55 Der Preis der Wende: Volkswagens Kampf um die Zukunft
09:16 Marktüberblick: Ölpreise bleiben im Fokus
09:06 SMI stoppt Talfahrt
08:07 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenstart?
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 16.60 SX7BOU
Short 14’787.61 13.91 STBYEU
Short 15’350.05 8.83 SYBB4U
SMI-Kurs: 13’878.54 14.09.2026 17:31:45
Long 13’361.61 19.40 SWBZHU
Long 13’083.25 13.99 S2B8UU
Long 12’504.29 8.83 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Novartis: Neuromuskulärer Wirkstoffkandidat verfehlt Ziel in Spätphasenstudie

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.