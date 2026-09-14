Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag auf grünem Terrain

Das Papier von Swiss Re legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 139,15 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'934 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bei 139,45 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 137,30 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 135'279 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 153,85 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 9,55 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 22,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 6,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,71 USD je Swiss Re-Aktie. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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