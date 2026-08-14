Swiss Re Aktie News: Swiss Re legt am Vormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 139,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'497 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Re-Aktie bei 139,80 CHF. Bei 138,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 70'889 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 155,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 11,41 Prozent Plus fehlen der Swiss Re-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,73 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 16,28 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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