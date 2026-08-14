Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagnachmittag gesucht

Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 138,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'350 Punkten tendiert. Die Swiss Re-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 139,80 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 138,60 CHF. Zuletzt wechselten 299'362 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 155,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Re-Aktie 11,89 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,05 CHF. Dieser Wert wurde am 02.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 21,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,73 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Das EPS lag bei 1,57 CHF. Im letzten Jahr hatte Swiss Re einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Re möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,28 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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