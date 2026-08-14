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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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14.08.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re zeigt sich am Mittag freundlich

Swiss Re Aktie News: Swiss Re zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie von Swiss Re zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Swiss Re zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 139,15 CHF.

Swiss Re
139.11 CHF 0.71%
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Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 139,15 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'442 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Swiss Re-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 139,80 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 138,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 186'559 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 155,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,61 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,05 CHF. Dieser Wert wurde am 02.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 22,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,73 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Swiss Re-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Re möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,28 USD je Swiss Re-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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