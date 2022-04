Börse aktuell - Live Ticker

In den USA kommen die Anleger am Donnerstag auf keinen grünen Zweig. Der heimische Markt bewegt sich vor dem Osterwochenende in der Gewinnzone. Anleger in Deutschland greifen nach den EZB-Beschlüssen etwas beherzter zu. In Asien ging es am Donnerstag aufwärts.