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13.11.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagvormittag mit Kursplus

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von Swiss Re gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 152,45 CHF.

Swiss Re
153.21 CHF 1.52%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 152,45 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'069 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,00 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 153,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 115'329 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 160,45 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,25 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 114,05 CHF fiel das Papier am 02.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,87 USD. Am 23.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2411 18.06.2027 160676377
Long 12.3012 17.09.2027 159689943
Long 10209.999 18.12.2026 142564310
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10209.999 18.12.2026 146216188
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.349 11.35 160676855
Long 12.1608 5.81 161595668
Long 17.6122 3.14 162067372
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0938 10.92 149457283
Short 11.3501 5.70 162170635
Short 20.4302 1.79 162170634
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -29.38 141404456
Long 8 -13.13 142861643
Long 12 -8.99 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Swiss Re am 13.11.2026

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