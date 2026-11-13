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13.11.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagvormittag mit Kursplus
Die Aktie von Swiss Re gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 152,45 CHF.
Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 152,45 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'069 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,00 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 153,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 115'329 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 160,45 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,25 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 114,05 CHF fiel das Papier am 02.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,87 USD. Am 23.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,75 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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