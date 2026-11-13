Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagnachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 152,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'084 Punkten tendiert. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 154,10 CHF an. Bei 153,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 341'388 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 160,45 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,94 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 34,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Swiss Re-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,87 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 CHF je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swiss Re in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Re am 26.02.2027 vorlegen. Swiss Re dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 16,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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