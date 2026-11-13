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13.11.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Anleger schicken Swiss Re am Mittag ins Plus

Swiss Re Aktie News: Anleger schicken Swiss Re am Mittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 153,30 CHF.

Swiss Re
153.21 CHF 1.52%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Swiss Re zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 153,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'113 Punkten notiert. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 154,10 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,00 CHF. Zuletzt wechselten 215'545 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 160,45 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2026 (114,05 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 25,60 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Swiss Re seine Aktionäre 2025 mit 6,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,87 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 10.22 Mrd. CHF gegenüber 10.22 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Re möglicherweise am 18.02.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2411 18.06.2027 160676377
Long 12.3012 17.09.2027 159689943
Long 10209.999 18.12.2026 142564310
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10209.999 18.12.2026 146216188
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.349 11.35 160676855
Long 12.1608 5.81 161595668
Long 17.6122 3.14 162067372
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0938 10.92 149457283
Short 11.3501 5.70 162170635
Short 20.4302 1.79 162170634
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -29.38 141404456
Long 8 -20.76 142861616
Long 12 -8.99 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
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Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Swiss Re am 13.11.2026

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