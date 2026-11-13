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13.11.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Anleger schicken Swiss Re am Mittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 153,30 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Swiss Re zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 153,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'113 Punkten notiert. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 154,10 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,00 CHF. Zuletzt wechselten 215'545 Swiss Re-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 160,45 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2026 (114,05 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 25,60 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Swiss Re seine Aktionäre 2025 mit 6,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,87 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 10.22 Mrd. CHF gegenüber 10.22 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Re möglicherweise am 18.02.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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