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13.10.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag im Plus

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Swiss Re gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 146,50 CHF zu.

Swiss Re
146.70 CHF 1.39%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 146,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'942 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swiss Re-Aktie bisher bei 146,85 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 145,60 CHF. Der Tagesumsatz der Swiss Re-Aktie belief sich zuletzt auf 294'695 Aktien.

Bei 153,80 CHF markierte der Titel am 13.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,98 Prozent Plus fehlen der Swiss Re-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2026 Kursverluste bis auf 114,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 28,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,71 USD. Im Vorjahr hatte Swiss Re 6,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.22 Mrd. CHF gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,46 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4504 19.03.2027 154751034
Long 12.3544 15.12.2028 151874535
Long 976 16.10.2026 158828399
Typ Hebel Verfall Valor
Short 976 20.11.2026 160008752
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.342 11.11 159013200
Long 11.224 6.22 161357401
Long 14.3601 4.23 160577714
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.103 13.44 144201081
Short 10.8499 6.40 142861030
Short 27.1247 0.91 141613031
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -26.12 141404456
Long 8 -17.10 142861616
Long 12 -9.15 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 14’885.68 13.61 SD2BJU
Short 15’403.27 8.98 SLWB8U
SMI-Kurs: 13’927.50 13.10.2026 16:15:43
Long 13’420.66 19.55 S1B77U
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Long 12’573.64 8.98 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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