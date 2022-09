Swiss Re Aktie News: Swiss Re präsentiert sich am fester

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 83,76 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'050 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bei 83,78 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 83,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 226'841 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2022 hat Swiss Re die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10'212,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10'212,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Swiss Re am 28.10.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 02.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Re im Jahr 2022 5,41 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch