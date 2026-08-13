Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagvormittag stärker

Die Swiss Re-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 138,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'489 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bei 138,60 CHF. Bei 137,95 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 51'990 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Bei 155,30 CHF erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Re-Aktie 12,41 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2026 auf bis zu 114,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 17,44 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,73 USD. Im Vorjahr erhielten Swiss Re-Aktionäre 6,30 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,57 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.22 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.22 Mrd. CHF.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re.

In der Swiss Re-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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