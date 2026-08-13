Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagnachmittag höher

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 138,10 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'503 Punkten tendiert. Der Kurs der Swiss Re-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 139,15 CHF zu. Bei 137,95 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Swiss Re-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 298'302 Stück gehandelt.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 155,30 CHF an. Gewinne von 12,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2026 Kursverluste bis auf 114,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 21,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Re 6,30 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Swiss Re mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Swiss Re wird am 05.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,24 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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