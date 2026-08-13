Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag fester

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 137,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'500 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Swiss Re-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 139,15 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,95 CHF. Bisher wurden via SIX SX 201'542 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 155,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,70 Prozent hinzugewinnen. Am 02.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Re 6,30 CHF aus. Am 23.02.2017 äusserte sich Swiss Re zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Swiss Re ein EPS von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Swiss Re in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF im Vergleich zu 10.22 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,24 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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