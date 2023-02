Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Mittag nordwärts

Um 12:28 Uhr ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 94,68 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'162 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swiss Re-Aktie legte bis auf 95,02 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 94,54 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 105'889 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Swiss Re liess sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Swiss Re im vergangenen Quartal 10'620,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swiss Re 10'212,00 USD umsetzen können.

Am 17.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 22.02.2024 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 1,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch