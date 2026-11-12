Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagnachmittag im Plus

Die Swiss Re-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 151,35 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'122 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Swiss Re-Aktie bei 151,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 149,05 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 336'329 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,45 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 6,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie.

Swiss Re-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,87 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Swiss Re am 23.02.2017. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,57 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.22 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.22 Mrd. CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Re wird am 26.02.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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