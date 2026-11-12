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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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12.11.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagmittag in Rot

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagmittag in Rot

Die Aktie von Swiss Re gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Re-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 149,15 CHF.

Swiss Re
150.91 CHF 0.12%
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Der Swiss Re-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 149,15 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'174 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Swiss Re-Aktie bis auf 148,75 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 149,05 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 189'510 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 160,45 CHF an. Gewinne von 7,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2026 auf bis zu 114,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,53 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Swiss Re-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,87 USD aus. Swiss Re gewährte am 23.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2028 erwartet.

Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,75 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4691 21.12.2029 159690279
Long 12.2967 18.12.2026 129747539
Long 10083.333 18.12.2026 142564310
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10083.333 18.12.2026 146216188
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3104 11.24 157689178
Long 11.8687 5.84 161119596
Long 21.4646 1.93 162067372
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5509 12.33 149457283
Short 10.0884 7.04 162170635
Short 17.0989 3.08 162170634
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -28.49 141404456
Long 8 -19.76 142861616
Long 12 -8.79 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 16’044.07 13.94 SQB9IU
Short 16’671.30 8.80 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’476.58 19.55 S4ZEBU
Long 14’151.09 13.81 SMBVRU
Long 13’563.35 8.99 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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