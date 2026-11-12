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12.11.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagmittag in Rot
Die Aktie von Swiss Re gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Re-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 149,15 CHF.
Der Swiss Re-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 149,15 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'174 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Swiss Re-Aktie bis auf 148,75 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 149,05 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 189'510 Swiss Re-Aktien umgesetzt.
Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 160,45 CHF an. Gewinne von 7,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2026 auf bis zu 114,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,53 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Swiss Re-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,87 USD aus. Swiss Re gewährte am 23.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2028 erwartet.
Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,75 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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