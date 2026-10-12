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12.10.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Montagvormittag fester

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Montagvormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 144,55 CHF.

Swiss Re
144.79 CHF 0.69%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Swiss Re-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 144,55 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'861 Punkten steht. Der Kurs der Swiss Re-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 144,60 CHF zu. Mit einem Wert von 144,25 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 23'902 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 153,80 CHF erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Kursplus von 6,40 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 26,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,71 USD. Im Vorjahr erhielten Swiss Re-Aktionäre 6,30 CHF je Wertpapier. Am 23.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Swiss Re hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Swiss Re im vergangenen Quartal 10.22 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Am 04.11.2027 wird Swiss Re schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 16,46 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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