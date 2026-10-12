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12.10.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Swiss Re-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 145,55 CHF nach oben.

Swiss Re
144.70 CHF 0.63%
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Um 16:28 Uhr wies die Swiss Re-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 145,55 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'892 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Re-Aktie bei 145,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 144,25 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 252'433 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Bei 153,80 CHF erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 5,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 21,64 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Re 6,30 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swiss Re am 23.02.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Swiss Re mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Swiss Re-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,46 USD je Swiss Re-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.4473 11.11 158464422
Long 12.2635 5.65 161357401
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2793 10.54 143508392
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Short 22.0034 1.54 141613031
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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