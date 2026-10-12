Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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12.10.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Mittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Swiss Re. Das Papier von Swiss Re legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 145,50 CHF.
Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 145,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'820 Punkten notiert. Die Swiss Re-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 145,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 144,25 CHF. Der Tagesumsatz der Swiss Re-Aktie belief sich zuletzt auf 164'848 Aktien.
Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,70 Prozent hinzugewinnen. Am 02.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,62 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,71 USD. Am 23.02.2017 lud Swiss Re zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Es stand ein EPS von 1,57 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swiss Re noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Swiss Re im vergangenen Quartal 10.22 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. Am 04.11.2027 wird Swiss Re schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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