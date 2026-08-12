Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochvormittag kaum bewegt

Die Swiss Re-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 136,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'539 Punkten steht. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 136,95 CHF an. Zwischenzeitlich weitete die Swiss Re-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 136,25 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 136,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 15'456 Swiss Re-Aktien.

Bei 155,30 CHF markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2026). Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 19,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,73 USD je Swiss Re-Aktie. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 10.22 Mrd. CHF, gegenüber 10.22 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Swiss Re dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,24 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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