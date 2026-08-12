Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochnachmittag stärker

Das Papier von Swiss Re konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 137,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'446 Punkten liegt. Der Kurs der Swiss Re-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 137,50 CHF zu. Bei 136,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 262'476 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 155,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie. Bei 114,05 CHF fiel das Papier am 02.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,75 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,73 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Swiss Re am 23.02.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 10.22 Mrd. CHF gegenüber 10.22 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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