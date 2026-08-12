Swiss Re Aktie News: Swiss Re zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Das Papier von Swiss Re konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 137,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'474 Punkten notiert. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 137,50 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104'062 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 155,30 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 16,84 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,73 USD. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,24 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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