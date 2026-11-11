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11.11.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Swiss Re gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Re-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 150,40 CHF.
Die Swiss Re-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 150,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'044 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bisher bei 149,90 CHF. Bei 150,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'456 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (160,45 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Kursplus von 6,68 Prozent wieder erreichen. Am 02.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,17 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Swiss Re-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,87 USD aus. Am 23.02.2017 legte Swiss Re die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte Swiss Re Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 16,75 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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