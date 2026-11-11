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11.11.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit Abschlägen

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Swiss Re gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 150,25 CHF.

Swiss Re
149.60 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr fiel die Swiss Re-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 150,25 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'000 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Swiss Re-Aktie ging bis auf 149,75 CHF. Bei 150,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83'509 Swiss Re-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 160,45 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. 6,79 Prozent Plus fehlen der Swiss Re-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 31,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 6,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,87 USD je Swiss Re-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swiss Re in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Re einen Gewinn von 16,75 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3382 16.06.2028 157231316
Long 12.1125 18.06.2027 160577065
Long 10053.333 20.11.2026 162066705
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10053.333 20.11.2026 160008752
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3419 11.33 160910646
Long 12.4177 5.57 161119596
Long 23.3915 1.44 162067372
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3134 12.67 149457283
Short 9.5794 7.37 162170635
Short 15.4744 3.59 162170634
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -28.28 141404456
Long 8 -19.52 142861616
Long 12 -20.67 151264976
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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Short 15’955.99 13.94 S03BFU
Short 16’566.01 8.85 SVB67U
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Long 14’393.97 19.53 S1OTBU
Long 14’078.91 13.92 SABJEU
Long 13’458.83 8.91 S1B77U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Swiss Re am 11.11.2026

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