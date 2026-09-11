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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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11.09.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag auf grünem Terrain

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Swiss Re. Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 135,90 CHF.

Swiss Re
136.23 CHF 0.28%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Swiss Re-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 135,90 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'785 Punkten tendiert. Der Kurs der Swiss Re-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 136,75 CHF zu. Bei 136,45 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 20'886 Swiss Re-Aktien.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Re-Aktie 13,21 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2026 auf bis zu 114,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,08 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Swiss Re-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,71 USD aus. Am 23.02.2017 äusserte sich Swiss Re zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Re-Aktie in Höhe von 16,43 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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