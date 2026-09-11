Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag fester

Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 136,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'792 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swiss Re-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 137,55 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,45 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 195'046 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,85 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,55 Prozent hinzugewinnen. Am 02.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,57 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Swiss Re seine Aktionäre 2025 mit 6,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,71 USD je Aktie ausschütten. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swiss Re in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Re einen Gewinn von 16,43 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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