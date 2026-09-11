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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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11.09.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagmittag mit Aufschlag

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Swiss Re gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Swiss Re-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 137,05 CHF.

Swiss Re
136.42 CHF 0.42%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Re-Papiere um 12:28 Uhr 1,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'821 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Swiss Re-Aktie bei 137,30 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,45 CHF. Von der Swiss Re-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 104'343 Stück gehandelt.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF an. Mit einem Zuwachs von 12,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2026 (114,05 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Verlust von 16,78 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,71 USD. Am 23.02.2017 äusserte sich Swiss Re zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,57 CHF, nach 1,57 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Swiss Re die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Re einen Gewinn von 16,43 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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