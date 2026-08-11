Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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11.08.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Swiss Re. Zuletzt fiel die Swiss Re-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 138,35 CHF ab.
Um 09:28 Uhr fiel die Swiss Re-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 138,35 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'658 Punkten liegt. Im Tief verlor die Swiss Re-Aktie bis auf 138,25 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 138,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 17'634 Swiss Re-Aktien.
Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 155,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Re-Aktie 12,25 Prozent zulegen. Am 02.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie.
Swiss Re-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,73 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.22 Mrd. CHF eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. Swiss Re dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,18 USD je Swiss Re-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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