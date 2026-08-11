Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’644 0.1%  SPI 20’616 0.2%  Dow 54’061 0.2%  DAX 26’441 0.4%  Euro 0.9355 0.0%  EStoxx50 6’570 0.5%  Gold 4’386 -0.1%  Bitcoin 51’968 0.4%  Dollar 0.8106 0.1%  Öl 87.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Alcon43249246Zurich Insurance1107539Idorsia36346343Partners Group2460882Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein
UBS-Regulierung: Kommission hat noch keine Entscheide gefällt - Aktie etwas fester
Bell-Aktie mit kräftigem Plus nach Rekordergebnis im ersten Halbjahr
naturenergie Holding investiert acht Millionen Euro in Schluchsee-Netz - Aktie mit Plus
Galderma erhält EU-Zulassung für Kinn-Filler Restylane Shaype - Aktie fester
Suche...
Plus500 Depot

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Swiss Re Aktie News: Swiss Re verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Swiss Re. Zuletzt fiel die Swiss Re-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 138,35 CHF ab.

Swiss Re
136.89 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Swiss Re-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 138,35 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'658 Punkten liegt. Im Tief verlor die Swiss Re-Aktie bis auf 138,25 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 138,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 17'634 Swiss Re-Aktien.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 155,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Re-Aktie 12,25 Prozent zulegen. Am 02.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie.

Swiss Re-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,73 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.22 Mrd. CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. Swiss Re dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,18 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient

Swiss Re-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli

Swiss Re auf Kurs: Milliardengewinn bringt Jahresziel in Reichweite - So reagiert die Aktie

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3683 16.06.2028 157231315
Long 11.9091 18.12.2026 129430588
Long 913.6667 18.12.2026 141404904
Typ Hebel Verfall Valor
Short 917.0001 21.08.2026 158828315
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1978 11.62 157975627
Long 11.8717 6.06 159013200
Long 18.7236 2.54 157689177
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.796 11.40 143762800
Short 11.5712 5.04 147677736
Short 21.7648 1.11 150796103
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.42 141405082
Long 8 -11.45 142861616
Long 12 -7.67 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06.08.26 Swiss Re Sell UBS AG
06.08.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
06.08.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

12:47 Julius Bär: 27.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
09:50 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
09:08 SMI kratzt an seiner Bestmarke
09:04 Marktüberblick: Ölpreise ziehen wieder an
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
10.08.26 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
10.08.26 Europas strategische Autonomie
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’213.82 19.64 SMYBKU
Short 15’520.45 13.87 SLWB8U
Short 16’124.65 8.79 SXJB6U
SMI-Kurs: 14’643.99 11.08.2026 16:00:38
Long 14’010.74 19.78 SYBQ3U
Long 13’707.52 13.94 SPB50U
Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Neue Analyse: Warburg Research bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Nachmittag auf rotes Terrain
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.