Swiss Re Aktie News: Swiss Re mit negativen Vorzeichen

Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0.5 Prozent bei 94.48 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 12'723 Punkten steht. Bei 94.42 CHF markierte die Swiss Re-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95.20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 590'263 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10.10 CHF je Aktie in den Swiss Re-Büchern.

Die Swiss Re ist ein international tätiges Rückversicherungsunternehmen und europaweit der zweitgrösste Rückversicherer. Sie bietet ihrem globalen Kundenstamm Risikotransfer, Risikofinanzierung und Asset Management. Die Aufgabe des Rückversicherers besteht darin, den Anteil von grossen Risiken zu übernehmen, den die Erstversicherungsgesellschaften - vor allem solche, die auf nationaler oder regionaler Ebene tätig sind - nicht allein tragen können. Der Rückversicherer stellt das Gleichgewicht wieder her, indem er die Risiken weltweit über lange Zeiträume streut. Swiss Re bietet eine breite Produktpalette für das Management von Risiko und Kapital an: traditionelle Rückversicherung, Lösungen für die Unternehmensfinanzierung auf der Basis von Versicherungsinstrumenten sowie ergänzende Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement.

Redaktion finanzen.net