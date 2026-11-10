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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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10.11.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Swiss Re gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 151,15 CHF zu.

Swiss Re
151.48 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 151,15 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'034 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bei 152,20 CHF. Bei 150,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 241'584 Swiss Re-Aktien.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 160,45 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Re-Aktie 6,15 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2026 auf bis zu 114,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Swiss Re-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,87 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Swiss Re am 23.02.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 10.22 Mrd. CHF gegenüber 10.22 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte Swiss Re Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 18.02.2028 wird Swiss Re schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Swiss Re-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 10073.333 18.12.2026 142564310
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10073.333 20.11.2026 160008751
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3565 11.17 157689178
Long 11.9981 5.77 161119596
Long 21.9095 1.85 162067372
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4605 12.46 149457283
Short 9.8808 7.17 162170635
Short 16.2554 3.20 162170634
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -28.42 141404456
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16:12 Swiss Re Halten DZ BANK
06.11.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
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05.11.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
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