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10.11.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Die Aktie von Swiss Re zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 151,50 CHF zu.

Swiss Re
151.49 CHF 1.11%
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 151,50 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'057 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swiss Re-Aktie bisher bei 151,65 CHF. Mit einem Wert von 150,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Swiss Re-Aktie belief sich zuletzt auf 144'243 Aktien.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 160,45 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 5,91 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,87 USD. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Swiss Re mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Swiss Re am 26.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Re rechnen Experten am 18.02.2028.

Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,88 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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