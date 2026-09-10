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10.09.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Vormittag fester

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von Swiss Re zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 135,65 CHF.

Swiss Re
136.51 CHF 1.86%
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Das Papier von Swiss Re konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 135,65 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'840 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Swiss Re-Aktie sogar auf 135,75 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 134,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Re-Aktien beläuft sich auf 20'551 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 11,83 Prozent niedriger. Am 02.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,05 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,92 Prozent.

Nachdem Swiss Re seine Aktionäre 2025 mit 6,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,71 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.22 Mrd. CHF eingefahren.

Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,43 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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