Swiss Re Aktie News: Swiss Re reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 136,50 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'762 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Swiss Re-Aktie sogar auf 137,35 CHF. Bei 134,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 329'720 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 12,71 Prozent Luft nach oben. Am 02.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,45 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,71 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Swiss Re Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Re-Gewinn in Höhe von 16,43 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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